В Украине зафиксировано уже почти 1900 случаев заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных. 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 102 случая;

Волынская область — 38 случаев;

Днепропетровская область — 41 случай;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 31 случай;

Закарпатская область — 51 случай;

Запорожская область — 47 случаев;

Ивано-Франковская область — 218 случаев;

Кировоградская область — 78 случаев;

г. Киев — 300 случаев;

Киевская область — 130 случаев;

Львовская область — 61 случай;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 43 случая;

Полтавская область — 19 случаев;

Ровенская область — 64 случая;

Сумская область — 56 случаев;

Тернопольская область — 169 случаев;

Харьковская область — 5 случаев;

Херсонская область — 18 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черновицкая область — 302 случая;

Черкасская область — 80 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.