В Украине зафиксировано уже почти 1900 случаев заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных. 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 102 случая;
Волынская область — 38 случаев;
Днепропетровская область — 41 случай;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 31 случай;
Закарпатская область — 51 случай;
Запорожская область — 47 случаев;
Ивано-Франковская область — 218 случаев;
Кировоградская область — 78 случаев;
г. Киев — 300 случаев;
Киевская область — 130 случаев;
Львовская область — 61 случай;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 43 случая;
Полтавская область — 19 случаев;
Ровенская область — 64 случая;
Сумская область — 56 случаев;
Тернопольская область — 169 случаев;
Харьковская область — 5 случаев;
Херсонская область — 18 случаев;
Хмельницкая область — 16 случаев;
Черновицкая область — 302 случая;
Черкасская область — 80 случаев;
Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.
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