В РФ у четверти заболевших COVID-19 нет никаких симптомов

Из общего количества инфицированных коронавирусом 20-25% не имеют симптомов, и заболевание у них не развивается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Нет сегодня нормы диагноза только по выделению вируса, то есть мы сейчас видим большое количество людей, у которых мы определяем вирус, но у них нет симптомов. Это то, что описывают зарубежные коллеги, что 20% дают клинику, а 80% не дают. Так вот из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных, 20-25%, в разные дни по-разному, потому что мы каждый день анализируем, считаем все это, это люди, у которых нет симптомов совсем и потом заболевание не развивается, что важно. То есть они носители, или совсем незаметно протекает болезнь», — сказала российский чиновник в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы очень надеемся, что есть иммунитет, мы пока не знаем, вот такое бессимптомное носительство или транзиторное носительство оно формирует иммунитет или нет. Разные публикации есть в мире», — добавила она.
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