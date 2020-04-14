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Кабмин уволил первого замминистра экономики Кухту

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Кабмин уволил первого замминистра экономики Кухту

Кабинет министров распоряжением № 408 от 13 апреля уволил Павла Кухту с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в связи с его заявлением.

«Согласно закону о центральных органах власти, в случае увольнения министра первый заместитель и заместителя освобождаются от должностей Кабинетом министров. Я сразу написал заявление, но до назначения нового министра обеспечивал работу министерства, затем передавал дела», — прокомментировал Кухта распоряжение правительства.

Кухта был назначен замминистра, когда министерство возглавил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. На этом посту занимался вопросами приватизации государственных предприятий, управления госимуществом, реформой рынка труда и продолжением реформы государственных закупок.

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Кухта — специалист в сфере фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Работал в Стратегической группе советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем, был программным директором партии «Голос».

Минэкономики, Павел Кухта
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