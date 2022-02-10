Минэкономики оценивает уровень теневой экономики в Украине в 31%

Уровень теневой экономики в январе-сентябре 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 1 п.п. больше показателя 2020 года (30%).
Об этом свидетельствуют расчеты Минэкономики.
«Динамика уровней теневой экономики, рассчитанных с использованием четырех методов, остается разнонаправленным, что является одним из проявлений нетипичного характера коронакризиса с возможным образованием новых каналов тенизации», — говорится в сообщении.
Два классических метода, которые используются многими экспертами при оценке теневой экономики, а также используются Минэкономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-сентябрем 2020 года:
Два метода, которые являются результатом наработок отечественных ученых и учитывают особенности процессов тенизации в Украине, показали уменьшение уровня теневой экономики:
Напомним, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п.п. больше показателя 2019 года (27%).
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