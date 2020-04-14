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Польша с 19 апреля начинает ослаблять карантин

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Польша с 19 апреля начинает ослаблять карантин

В Польше с 19 апреля начнут снимать определенные ограничения на функционирование экономики страны, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В частности, будут ослабляться ограничения по работе магазинов, а также по посещению парков и лесов.

Об этом во вторник утром сказали министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский и представитель правительства Петр Мюллер, сообщает Укринформ.

«С 19 апреля будем понемногу размораживать экономику. Думаю, это хорошая весть в свете данных о цене этой изоляции», — заявил Шумовский в эфире радио RMF24.

В то же время он подчеркнул, что нынешняя общественная изоляция необходима.

«Если бы ее не было, то мы сегодня имели бы несколько десятков тысяч больных», — подчеркнул глава Минздрава Польши.

По его мнению, о традиционных отпусках, как до сих пор, поляки «могут забыть». Министр отметил, что борьба с коронавирусом продлится год, и нет никаких научных подтверждений, что эпидемия коронавируса должна была бы завершиться летом.

В свою очередь спикер польского правительства Петр Мюллер в эфире Польского радио отметил, что решение относительно ослабления ограничений в экономике будут приниматься 15-16 апреля с учетом количества зараженных COVID-19 в Польше во время Пасхальных праздников.

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Мюллер отметил, что правительство рассматривает возможность ослабления ограничений по посещению магазинов. Он отметил, что они сохранятся, но будут иметь несколько иной вид. Кроме того, власти рассматривают возможность возобновления разрешений на прогулки по лесам и паркам.

На прошлой неделе глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что после Пасхальных праздников будет представлен план «новых экономических реалий», поскольку до состояния перед кризисом страна может возвращаться даже в течение нескольких лет.

Польша, коронавирус
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