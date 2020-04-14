Цена нефти снова упала ниже $30 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 5,5% — до $29,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:27 по Киеву.

В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне 3 апреля 2020 года.

Цена на нефть WTI находится на отметке $21,14 за баррель, снижаясь на 5,67%.