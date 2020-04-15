Apple открыла доступ к данным о передвижениях пользователей своих устройств

Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps. Как уточняется в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте компании, новая функция позволит отслеживать существующие тенденции передвижений людей в том или ином регионе.

Информацию сервис будет получать из осуществляемых пользователями запросов маршрутов. При этом Apple не будет вести учет перемещений владельцев мобильных устройств, а полученные сведения не будут связаны с их личными аккаунтами. Данные будут доступны лишь в форме статистики: благодаря ей, например, местные власти смогут оценить, какими видами транспорта люди преимущественно пользуются во время карантина.

Для новой функции был создан отдельный сайт, на котором можно ознакомиться с графиками, отображающими тенденции мобильности в разных регионах мира, в том числе и в России.

Ранее в апреле сайт, отслеживающий передвижения людей во время карантина по всему миру, запустила другая корпорация из США - Google.