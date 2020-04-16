В США число умерших пациентов с коронавирусом превысило 30 тысяч

На территории США в общей сумме умерли свыше 30 тыс., свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро по Киеву в США зарегистрировали 30 826 смертей. Всего в стране выявили 637 716 случаев заражения, 52,6 тыс. человек выздоровели. К 15 апреля за сутки там зафиксировали рекордное (2228) количество смертей, а общее количество погибших превысило 25 тыс. Согласно данным Университета Хопкинса, в США умерли 27,9 тыс. человек с коронавирусом.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Нью-Йорке, там погибли 10,8 тыс. человек. Одноименный штат также лидирует среди прочих по количеству зараженных — там выявили 214,6 тыс. случаев COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что страна прошла пик по числу новых случаев коронавируса. По его словам, 16 апреля власти США объявят о мерах, ослабляющих ограничения из-за пандемии. Он допустил, что некоторые штаты могут открыться уже к 1 мая.