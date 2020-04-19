Лукашенко обещает переизбраться абсолютно честно

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Об этом он сказал в воскресенье во время посещения на Пасху храма в 45 км от Минска.
«Давайте говорить откровенно: в силу нашей конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство „БелТА“. — А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть».
Он добавил, что никто над белорусами довлеть не будет, они будут сами все решать. «Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно», — сказал Лукашенко.
По его словам, власти честно и порядочно будут говорить гражданам «о том, как развивается страна и как будет развиваться».
Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа текущего года. Лукашенко ранее заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016