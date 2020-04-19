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Лукашенко обещает переизбраться абсолютно честно
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Лукашенко обещает переизбраться абсолютно честно

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Лукашенко обещает переизбраться абсолютно честно

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Об этом он сказал в воскресенье во время посещения на Пасху храма в 45 км от Минска.

«Давайте говорить откровенно: в силу нашей конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство „БелТА“. — А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть».

Он добавил, что никто над белорусами довлеть не будет, они будут сами все решать. «Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно», — сказал Лукашенко.

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По его словам, власти честно и порядочно будут говорить гражданам «о том, как развивается страна и как будет развиваться».

Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа текущего года. Лукашенко ранее заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.

Беларусь, Александр Лукашенко, выборы
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