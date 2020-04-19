Власть уверяет, что тушит пожары как может

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по поручению главы государства Владимира Зеленского утром 19 апреля вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым на вертолете совершили облет районов лесных пожаров в Житомирской области.
«Мы сделаем все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров. Люди, которые пострадали, оперативно получают необходимую помощь», — заявил Ермак после изучения обстановки, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области были заслушаны доклады руководителей областной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства лесных ресурсов, представителей районных администраций.
По данным полиции, в первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал линию электропередачи. «Однако есть некоторые факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Поэтому сегодня в Житомирской области работает следственно-оперативная группа», — отмечается в сообщении.
Продолжаются работы по ликвидации пожаров на территории государственных лесохозяйственных предприятий Овручского и Народичского районов на трех основных направлениях: район села Выступовичи, села Первомайское и села Текливка, а также на отдельных участках Народичского спецлесхоза (на границе с территорией Овручского района). В это время в ликвидации пожара задействовано более тысячи спасателей ГСЧС и работников Гослесагентства и более 100 единиц техники.
«Пять очагов горения локализованы, а в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара», — указали в пресс-службе ОП.
Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Она охватила территорию в 4390 га.
Кроме того, В Чернобыльской зоне продолжается локализация четырех очагов горения, угрозы распространения пока нет. К ликвидации пожара там привлечено более 700 человек и более 150 единиц техники, в частности, тяжелая техника ГСЧС и Вооруженных сил Украины, включая авиацию.
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