В пятницу могут состояться сразу два внеочередных заседания Рады

Верховная Рада в пятницу, 24 апреля, может провести два внеочередных пленарных заседания, сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Да, в пятницу в 13.00 — внеочередное заседание. И могут состояться два внеочередных заседания», — сказала Кравчук агентству «Интерфакс-Украина» в среду.