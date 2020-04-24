Минздрав начал публиковать статистику проведенных тестирований на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины в Телеграм-канале «Коронавирус-инфо» второй день публикует статистику о числе проведенных исследований: по данным на утро пятницы с начала эпидемии их было осуществлено 77,75 тыс.
С учетом обнародованного накануне показателя, за день число исследований выросло на 5456, что является рекордным значением.
В то же время глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки, 23 апреля, было проведено 5263 ПЦР-тестов по сравнению с 5283 тестами днем ранее.
В предыдущие дни эпидемии показатель 5 тыс. тестов в день был превышен лишь раз — 17 апреля.
С учетом ранее обнародованных данных, за последнюю неделю число ПЦР-выросло до 30,66 тыс. с 23,57 тыс. неделей ранее.
Как сообщалось, ранее ВОЗ призывало страны максимально наращивать тестирование для борьбы с эпидемией COVID-19.
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