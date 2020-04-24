У Порошенко не будут голосовать за назначение Саакашвили вице-премьером

Парламентская фракция «Европейская солидарность» не поддержит кандидатуру экс-президента Грузии Михаэла Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины, заявляет сопредседатель фракции, пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Европейская солидарность» сегодня находится в оппозиции и, безусловно, как оппозиция за прихоти власти мы голосовать не будем«, — сказал Порошенко журналистам в пятницу в Киеве.

По его словам, фракцию «Европейская солидарность» не привлекали к этим переговорам.

«Нас не приглашали, как мы просили, в совместный штаб для того, чтобы объединить все государство и сообща давать ответы», — отметил Порошенко.