У Порошенко не будут голосовать за назначение Саакашвили вице-премьером

Парламентская фракция «Европейская солидарность» не поддержит кандидатуру экс-президента Грузии Михаэла Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины, заявляет сопредседатель фракции, пятый президент Украины Петр Порошенко.
«Европейская солидарность» сегодня находится в оппозиции и, безусловно, как оппозиция за прихоти власти мы голосовать не будем«, — сказал Порошенко журналистам в пятницу в Киеве.
По его словам, фракцию «Европейская солидарность» не привлекали к этим переговорам.
«Нас не приглашали, как мы просили, в совместный штаб для того, чтобы объединить все государство и сообща давать ответы», — отметил Порошенко.
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