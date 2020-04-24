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Фигуранты «пленок Ермака» отказались писать заявления и говорят, что не давали взяток

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Фигуранты «пленок Ермака» отказались писать заявления и говорят, что не давали взяток

Ни один из фигурантов пленок с братом главы ОП Денисом Ермаком не захотел писать заявления о преступлении, все «претенденты» на госдолжности отрицают, что давали взятки Ермаку и его сообщникам за трудоустройство.

О этом сообщает «Украинская правда».

17 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура передала материалы производства относительно видеозаписей с Денисом Ермаком Нацполиции. В НАБУ не смогли доказать «злоупотребление влиянием», а дело переквалифицировали с ч.2 ст.369-2 УК (злоупотребление влиянием) на ст. 190 УК (мошенничество).

Заявитель — нардеп «Слуги народа» Гео Лерос указывал о влиянии служащих Офиса президента на принятие решений о назначении на должности в органах госвласти.

Следствие установило 3-х лиц, которые в августе — октябре 2019 года проводили собеседования с «претендентами» на должности в органах госвласти и госпредприятиях. Речь идет о Денисе Ермаке, Дмитрии Штанько, и Сергее Шумском. Штанько рассказывал, что 16 лет проработал в органах внутренних дел, а Шумской — внештатный сотрудник оперативного управления СБУ.

Ни один из организаторов собеседований в этом производстве не признан «потерпевшим», но правовую оценку их действиям даст уже полиция.

«Установлено, что Ермак Д., по предварительному сговору группой лиц с Шумским С. и Штанько Д., путем обмана, который заключался в проведении собеседований и создания видимости реальной возможности назначения на должности в органы государственной власти и государственные предприятия, в период с августа по октябрь 2019 года пытались завладеть денежными средствами граждан, которые должны были быть предоставлены якобы как неправомерная выгода соответствующим должностным лицам, однако своего умысла не довели до конца по причинам, не зависящим от их воли», — отмечается в ЕРДР.

Правоохранители изучили более 20 часов видеозаписей. На некоторых фрагментах во время таких «собеседований» велись разговоры о взятках, но никто на видео не обещал воздействовать на конкретных служащих для назначения на соответствующие должности.

В то же время, ни одно лицо, которое прошло «собеседование», не назначили на обсуждаемую должность.

На одном из фрагментов видео зафиксировали конфликт с человеком, который требовал вернуть деньги за невыполнения обещанного, это указывает на возможное завладение имуществом путем обмана.

Как отмечает издание, трое фигурантов записей предоставили противоположные по смыслу показания, двое из них дали интервью журналистам, и огласили сведения досудебного расследования без разрешения.

Правоохранителям так и не удалось выяснить, осуществлялась ли съемка законно. В частности, не удалось подтвердить сотрудничество фигурантов видеозаписей на момент их проведения с правоохранительными органами.

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По видео можно четко установить, кто проводил видеозапись, но во время допросов, люди, которые осуществляли съемку, отрицали этот факт. К тому же лица, которые приходили на «собеседования», отказались подавать заявления о преступлении и заверили, что не давали денег фигурантам за соответствующие «услуги».

Таким образом, дело переквалифицировали и передали расследование в Нацполицию.

Напомним, что ранее нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака— Дениса Ермака — проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Андрей Ермак, Гео Лерос, Денис Ермак
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