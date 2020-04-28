В Украине за сутки сделали 5,2 тысячи тестов на коронавирус

В Украине за предыдущие сутки провели 5,2 тыс. ПЦР-исследований диагностики коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"За предыдущие сутки подтверждено 401 новый случай коронавирусной болезни, из них 25 детей, 94 медработника. За сутки госпитализировано 147 человек, проведено 5,2 тыс. ПЦР-исследований",- отметил он.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что государство ставит цель делать в сутки не менее 10 тыс. таких тестов для выявления заражений коронавирусом.