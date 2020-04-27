Зеленский хочет делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Минздрав уже получил около 500 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства, а государство ставит цель делать в сутки не менее 10 тыс. таких тестов для выявления заражений коронавирусом.
"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам. Своевременно выявить вирус является очень важным в борьбе с COVID-19. Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель – делать не менее 10 тыс. ПЦР-тестов в сутки", - сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник.
Зеленский также указал, что на этой неделе ожидается уже традиционное прибытие из Китая самолетов, которые доставят в Украину средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.
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