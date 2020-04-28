В Кабмине пока не готовы называть дату возобновления работы транспорта

У правительства пока нет конкретной даты возобновления работы общественного транспорта после снятия карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ObozTV.

«Рано говорить о конкретной дате... Это все зависит и от того, какие будут рекомендации Минздрава и какую мы будем наблюдать статистику, как пройдут те же майские праздники и как мы будем придерживаться рекомендаций, установленных Министерством здравоохранения», — сказал Криклий.

По его словам, решение о запуске общественного транспорта будет приниматься на основе рекомендаций Минздрава с учетом текущей ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.

«Точно можно говорить только о том, что определенный период будут ограничения, обязательно будет масочный режим, обязательно будет проверка температуры там, где это возможно делать. И точно менее насыщенными будут все эти общественные перевозки», — подчеркнул министр.