Саакашвили не станет вице-премьером по реформам

Бывший президент Грузии и бывший руководитель Одесской областной госадминистрации Михэил Саакашвили, вероятее всего, не станет вице-премьером по реформам.
Правительство отозвало из Верховной Рады представление о назначении Саакашвили вице-премьером, сообщаю сразу несколько СМИ.
Причиной решения правительства стало то, что Кабмину не удалось набрать достаточное количество депутатов, готовых поддержать такое назначение.
Как отметили депутаты в разговоре с Украинской правдой, Офис президента и не пытался собирать голоса за назначение Саакашвили.
В эти минуты проходит встреча Саакашвили с фракцией «Голос». Собеседники в этой фракции сообщают УП, что Саакашвили ведет себя достаточно спокойно и уже не агитирует голосовать за себя в качестве вице-премьера.
«У нас сейчас встреча, Михо говорит уже более о позиции советника Зеленского. Очевидно, что „слуги“ прокатили его», — рассказал изданию из собеседников во фракции «Голос».
Напомним, 22 апреля стало известно, что Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Он согласился работать в правительстве Дениса Шмыгаля. По словам Саакашвили, президент Владимир Зеленский поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016