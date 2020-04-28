Саакашвили не станет вице-премьером по реформам

Бывший президент Грузии и бывший руководитель Одесской областной госадминистрации Михэил Саакашвили, вероятее всего, не станет вице-премьером по реформам.

Правительство отозвало из Верховной Рады представление о назначении Саакашвили вице-премьером, сообщаю сразу несколько СМИ.

Причиной решения правительства стало то, что Кабмину не удалось набрать достаточное количество депутатов, готовых поддержать такое назначение.

Как отметили депутаты в разговоре с Украинской правдой, Офис президента и не пытался собирать голоса за назначение Саакашвили.

В эти минуты проходит встреча Саакашвили с фракцией «Голос». Собеседники в этой фракции сообщают УП, что Саакашвили ведет себя достаточно спокойно и уже не агитирует голосовать за себя в качестве вице-премьера.

«У нас сейчас встреча, Михо говорит уже более о позиции советника Зеленского. Очевидно, что „слуги“ прокатили его», — рассказал изданию из собеседников во фракции «Голос».

Напомним, 22 апреля стало известно, что Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Он согласился работать в правительстве Дениса Шмыгаля. По словам Саакашвили, президент Владимир Зеленский поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом.