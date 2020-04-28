В России в очередной раз продлили нерабочие дни

Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней». Не дожидаясь истечения ранее установленного срока (до 30 апреля), президент РФ заявил, что нерабочими — с учетом обычных для начала выходных — будут все дни вплоть до 11 мая.

Путин объяснил необходимость пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19 тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика, сообщают российские СМИ.

Напомним, что в телеобращении 25 марта, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент РФ объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля Путин выступил с новым обращением к населению, продлив режим нерабочих дней до 30 апреля.

28 апреля стало известно, что Россия обошла Иран и вышла на 8-ое место в мире по числу официально зарегистрированных больных COVID-19. По состоянию на 27 апреля в этой стране зарегистрировано уже 93 558 случаев COVID-19 (+6411 за последние сутки), 867 человек умерло.