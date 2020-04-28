Во Франции могут продлить карантин после 11 мая

Негативная эпидемиологическая ситуация во Франции может вынудить власти страны отложить отмену карантина, намеченную на 11 мая. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая перед депутатами Национального собрания.

«Если показатели к 11 мая будут негативными, мы перенесем отмену режима карантина на более поздний срок», — сказал премьер-министр. «Либо же мы введем режим выхода из карантина на более строгих условиях в тех департаментах, где показатели будут в красном секторе», — добавил Филипп, представляя правительственный план выхода из режима карантина, который был введен во Франции с 17 марта.

Он пояснил, что решение об изменении сроков будет принято, «если незадолго до 11 мая, например 7 мая, число новых случаев заболевших COVID-19 не будет соответствовать ожидавшимся показателям снижения и если не удастся поставить надежный заслон на источниках заражения», а также «окажутся переполненными больницы».

«Но мне очень хотелось бы, чтобы специалисты-эпидемиологи подтвердили нам правильность своего прогноза о том, что к 11 мая мы будем находиться на уровне в 3 тыс. больных в больницах в день», — подчеркнул он. Также важным условием отмены карантина он назвал полную готовность регионов к массовому тестированию населения.

При этом Филипп признал, что 27 апреля «уже получил от директора Главного управления здравоохранения страны менее позитивные прогнозы, чем ранее». «Возможно, причина этого в том, что население начинает менее строго соблюдать меры по карантину», — отметил он. Филипп не исключил, что это связано и «со слишком низким уровнем снижения числа госпитализаций». В то же время он не исключил, что «неверны сами гипотезы, на которых основываются прогнозы».