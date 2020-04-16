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Путин из-за коронавируса отложил парад Победы

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Путин из-за коронавируса отложил парад Победы

Президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая.

«До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна», — заявил глава РФ, которого цитируют российские СМИ.

Это обращение он сделал в режиме видеоконференции, в которой приняли участие высшие российские чиновники

По словам Путина «для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас». «Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — подчеркнул он.

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«Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», — заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

Россия, Владимир Путин, парад, коронавирус
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