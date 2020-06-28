Путин регулярно сдает тесты на коронавирус

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно делает тесты на коронавирус, все они дали отрицательный результат. Об этом он заявил в интервью государственному телеканалу.
«Регулярно, раз в три-четыре дня», — ответил президент РФ на вопрос, как часто сдает тесты. На вопрос, были ли результаты анализов отрицательными, глава российского государства ответил: «Слава богу, пока да».
Отвечая на вопрос о том, с чем может быть связано испытание, которое обрушилось на человечество с пандемией коронавируса, Путин заметил, что за последнее время «как-то все привыкли к тому, что все так стабильно, хорошо, все так сложилось, кто-то считает, что управляет всем миром». «Оказалось, что это не так, — добавил президент РФ. — Осознание этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно».
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