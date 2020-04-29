Минфин обещает в среду разблокировать бюджетное возмещение НДС

Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) украинским компаниям будет разблокировано в среду, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Есть вопрос некоторой задержки с возмещением (НДС — Ред.), но все эти вопросы сегодня будут решены», — сказал он в ходе онлайн-заседания комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду, сообщает Интерфакс-Украина.
Задержку с возмещением указанного налога министр пояснил возникшими «вопросами к реестрам, которые были поданы в казначейство».
«Сегодня все эти вопросы будут решены. Думаю, возмещение НДС будет разблокировано», — сказал Марченко.
Ранее сообщалось, что Государственная казначейская служба Украины вновь задерживает своевременное бюджетное возмещение НДС компаниям и предприятиям за поставленную на экспорт продукцию, которые наполняют государственный бюджет валютной выручкой.
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