Минфин обещает в среду разблокировать бюджетное возмещение НДС

Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) украинским компаниям будет разблокировано в среду, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Есть вопрос некоторой задержки с возмещением (НДС — Ред.), но все эти вопросы сегодня будут решены», — сказал он в ходе онлайн-заседания комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Задержку с возмещением указанного налога министр пояснил возникшими «вопросами к реестрам, которые были поданы в казначейство».

«Сегодня все эти вопросы будут решены. Думаю, возмещение НДС будет разблокировано», — сказал Марченко.

Ранее сообщалось, что Государственная казначейская служба Украины вновь задерживает своевременное бюджетное возмещение НДС компаниям и предприятиям за поставленную на экспорт продукцию, которые наполняют государственный бюджет валютной выручкой.