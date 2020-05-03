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В Украине уже почти 12 тысяч заболевших коронавирусом

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В Украине уже почти 12 тысяч заболевших коронавирусом

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 502 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 435 случаев;
Волынская область — 324 случая;
Днепропетровская область — 448 случаев;
Донецкая область — 70 случаев;
Житомирская область — 423 случая;
Закарпатская область — 508 случаев;
Запорожская область — 275 случаев;
Ивано-Франковская область — 965 случаев;
Кировоградская область — 397 случаев;
г. Киев — 1511 случаев;
Киевская область — 784 случая;
Львовская область — 473 случая;
Луганская область — 37 случаев;
Николаевская область — 149 случаев;
Одесская область — 409 случаев;
Полтавская область — 222 случая;
Ровенская область — 726 случаев;
Сумская область — 110 случаев;
Тернопольская область — 868 случаев;
Харьковская область — 348 случаев;
Херсонская область — 136 случаев;
Хмельницкая область — 115 случаев;
Черновицкая область — 1818 случаев;
Черкасская область — 308 случаев;
Черниговская область — 54 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 мая в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31724 сообщения о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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