В Испании самый низкий за полтора месяца показатель смертей от коронавируса

По меньшей мере 164 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса. Об этом сообщил в понедельник Минздрав королевства.

3 мая также было зафиксировано 164 летальных случая, что стало самым низким показателем за последние полтора месяца.

Антирекорд по смертности был зарегистрирован в стране 1 апреля — тогда за сутки умерли 950 пациентов.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 428. Число инфицированных выросло за 24 часа на 356 — это минимальный показатель с 8 марта. Общее число заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 218 011. Выздоровели 121 343 пациента, этот показатель за день вырос на 2 441.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Вместе с тем с 26 апреля детям до 14 лет разрешили выходить на прогулку раз в день. Со 2 мая взрослым также можно гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.

Ранее правительство Испании представило план поэтапного ослабления ограничительных мер, который рассчитан до конца июня. В связи с этим с понедельника рестораны и кафе смогли возобновить свою деятельность лишь для того, чтобы готовить еду навынос. Ряду небольших торговых точек и предприятий сферы услуг также разрешено открыться, однако прием они будут вести только по предварительной записи. В общественном транспорте придется в обязательном порядке носить защитные маски.