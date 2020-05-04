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В Испании самый низкий за полтора месяца показатель смертей от коронавируса

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В Испании самый низкий за полтора месяца показатель смертей от коронавируса

По меньшей мере 164 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса. Об этом сообщил в понедельник Минздрав королевства.

3 мая также было зафиксировано 164 летальных случая, что стало самым низким показателем за последние полтора месяца.

Антирекорд по смертности был зарегистрирован в стране 1 апреля — тогда за сутки умерли 950 пациентов.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 428. Число инфицированных выросло за 24 часа на 356 — это минимальный показатель с 8 марта. Общее число заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 218 011. Выздоровели 121 343 пациента, этот показатель за день вырос на 2 441.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Вместе с тем с 26 апреля детям до 14 лет разрешили выходить на прогулку раз в день. Со 2 мая взрослым также можно гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.

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Ранее правительство Испании представило план поэтапного ослабления ограничительных мер, который рассчитан до конца июня. В связи с этим с понедельника рестораны и кафе смогли возобновить свою деятельность лишь для того, чтобы готовить еду навынос. Ряду небольших торговых точек и предприятий сферы услуг также разрешено открыться, однако прием они будут вести только по предварительной записи. В общественном транспорте придется в обязательном порядке носить защитные маски.

 

Испания, коронавирус
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Понедельник, 4 мая 2020
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