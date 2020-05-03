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Мир выходит из карантина, но вакцина будет не ранее января

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Мир выходит из карантина, но вакцина будет не ранее января

Все больше стран в мире объявляют об ослаблении ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом заявили в Бельгии, Болгарии, Сингапуре и в целом ряде других стран. Вместе с тем в Японии планируется продлить срок действия чрезвычайной ситуации, а в Бразилии продолжает расти число заразившихся.

В некоторых странах, как, например, в Беларуси, жители обеспокоены бездействием властей, не желающих вводить ограничительные меры, несмотря на рост числа заболевших.

Вакцины от нового коронавируса по-прежнему нет, хотя над ее разработкой трудятся ученые во многих странах мира. Так, власти США заявили в субботу о том, что рассчитывают разработать вакцину от нового коронавируса к январю 2021 года, но не могут гарантировать, что это удастся.

Европа поэтапно отменяет карантин

В европейских странах постепенно снижается число заболевших, что дает возможность властям заявлять о постепенной отмене ограничительных мер. Так, в Бельгии, согласно данным Минздрава королевства, за сутки умерли из-за коронавируса 79 человек — рекордно низкое число за месяц. Число новых случаев заражения за сутки составило 389, что также стало самым низким показателем за последний месяц.

В связи с этим Бельгия с 4 мая приступает к поэтапной отмене карантина, сделав обязательным ношение в общественных местах защитных средств, закрывающих рот и нос. Процесс отмены продлится, как ожидается, до 31 августа.

В понедельник об отмене чрезвычайного положения также намерены объявить власти Болгарии, сообщил в воскресенье премьер-министр Бойко Борисов. Он отметил, что будут разрешены индивидуальные спортивные занятия на открытом воздухе, теннис, бег и даже (при соблюдении определенных условий) занятия в бассейне. 6 мая будут сняты КПП, установленные на въездах в крупные города страны. Число инфицированных коронавирусом в Болгарии увеличилось за последние сутки на 23, общее количество заразившихся достигло 1 611. Из-за коронавируса в стране умерли 72 человека, в том числе трое — за последние сутки.

В ФРГ коронавирусом за сутки заразились еще 793 человека, темпы инфицирования замедлились до показателей марта, общее количество заболевших — 162 496, сообщил берлинский Институт Роберта Коха.

В Финляндии число случаев инфицирования коронавирусом возросло за сутки на 78 — до 5 254. В стране пока еще запрещено собираться группами более 10 человек, но с 14 мая в обычном режиме возобновится обучение в школах и дошкольных учреждениях.

В Нидерландах по состоянию на середину дня 3 мая количество заболевших возросло до 40 571. За последние сутки 69 человек умерли, выявлены 335 новых больных. При этом власти Нидерландов объявили об ослаблении карантина, введенного в связи с коронавирусом, после 28 апреля. В частности, с 11 мая заработают детсады и начальные школы.

Количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 13 693, из которых 318 человек заразились в течение последних суток. Умерли еще 15 человек, зараженных коронавирусом. Общее количество зсмертей выросло до 678 человек.

Правительство Польши подготовило четыре этапа выхода из кризиса. На первом этапе, с 20 апреля, уже открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле. Второй этап будет введен в действие в начале мая. С 4 мая в Польше возобновят работу торговые центры, гостиницы и хостелы, некоторые учреждения культуры, а с 6 мая — детсады и ясли. С 4 мая Польша также отменит принудительный 14-дневный карантин для граждан страны, которые учатся и работают в пограничной зоне с соседними странами ЕС: Германией, Чехией, Словакией и Литвой.

В Азии не определились

Например, в Японии было объявлено, что премьер-министр Синдзо Абэ планирует продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации в стране до 31 мая.

При этом власти Ирана объявили, что в стране наметилась тенденция к снижению числа новых случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало снижаться и за последние десять дней стабилизировалось на уровне 900-1100 случаев. На этом фоне в Иране с 11 апреля постепенно отменяют ограничительные меры. По официальной информации, более двух третей жителей страны вернулись на работу.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Пакистане за минувшие сутки составило 989, общее число инфицированных достигло 19 103, сообщил местный Минздрав. В субботу вечером премьер-министр Пакистана Имран Хан не исключил, что борьба с эпидемией в стране займет еще полгода.

Ситуация у соседей

На состоявшемся в воскресенье совещании президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число умерших после инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии в пять раз меньше, чем от отравления алкоголем. По его данным, за четыре месяца в Беларуси от отравления алкоголем умерли 482 человека, было совершено 470 самоубийств, на пожарах погибли 218 человек, но из-за аварий — 163 человека, еще 89 человек утонули. Кроме того, за четыре месяца от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. белорусов, от онкологических заболеваний — примерно 6,4 тыс. человек. При этом, по данным на 3 мая, в стране зафиксировано 99 смертей пациентов с коронавирусом.

Однако эти показатели не успокаивают белорусов, объявивших «народный карантин». В настоящее время в стране официально зарегистрировано чуть более 16 тыс. заразившихся коронавирусом.

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Тем временем Россия в воскресенье обошла Францию по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом и вышла на шестое место в мире, следует из данных властей двух стран. По последней информации российского оперативного штаба, число заразившихся в РФ возросло на 10 633, до 134 686. Во Франции власти подтвердили 130 979 случаев заражения.

Вакцина может быть к январю

Как сообщил в субботу в эфире телеканала CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, в стране ведется разработка вакцины от нового коронавируса.

«Думаю, если все будет складываться удачно, то сделать это получится. Но есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения», — сказал он, отметив, что ранее власти США отобрали несколько перспективных проектов по созданию препарата.

Главный инфекционист США отметил, что ни одно государство на нынешнем этапе не может гарантировать создания «безопасной и эффективной вакцины».

карантин, коронавирус
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