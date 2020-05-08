Почти 800 человек вернулись за сутки в Украину пятью эвакуационными рейсами

За прошедшие сутки в аэропорту «Борисполь» сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Госпогранслужбы оформили на въезд почти 800 пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства.
В общем осуществлен пропуск граждан с 5 спецрейсов — из Копенгагена, Аликанте, Милана и 2 авиарейса из Мадрида.
После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.
Пассажиры установили мобильное приложение и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин, прибывший из Копенгагена, отправился на обсервацию по определенному адресу.
Также там отметили, что вчера границу страны на въезд и на выезд пересекли почти 14 000 человек. Среди пересекавших границу нарушителей правил карантина и самоизоляции не обнаружено, как и тех, кто имел повышенную температуру или другие признаки ОРВИ.
В ведомстве напомнили, что сегодня в полночь возобновилась работа автомобильного пункта пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовска. В то же время закрыт пункт пропуска «Паланка (Маяки-Удобное)» на границе с Молдовой.
Сейчас с учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016