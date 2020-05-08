Почти 800 человек вернулись за сутки в Украину пятью эвакуационными рейсами

За прошедшие сутки в аэропорту «Борисполь» сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Госпогранслужбы оформили на въезд почти 800 пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства.

В общем осуществлен пропуск граждан с 5 спецрейсов — из Копенгагена, Аликанте, Милана и 2 авиарейса из Мадрида.

После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Пассажиры установили мобильное приложение и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин, прибывший из Копенгагена, отправился на обсервацию по определенному адресу.

Также там отметили, что вчера границу страны на въезд и на выезд пересекли почти 14 000 человек. Среди пересекавших границу нарушителей правил карантина и самоизоляции не обнаружено, как и тех, кто имел повышенную температуру или другие признаки ОРВИ.

В ведомстве напомнили, что сегодня в полночь возобновилась работа автомобильного пункта пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовска. В то же время закрыт пункт пропуска «Паланка (Маяки-Удобное)» на границе с Молдовой.

Сейчас с учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение.