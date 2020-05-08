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Ощадбанк проводит повторный конкурс на должность главы правления

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Ощадбанк проводит повторный конкурс на должность главы правления

Государственный Ощадбанк повторно объявил о приеме документов на конкурс на должность главы правления финучреждения в соответствии с решениями наблюдательного совета, сообщила пресс-служба Министерства финансов в пятницу.

Согласно сообщению, заявки от кандидатов на должность председателя правления принимаются до 22 апреля включительно.

Минфин отметил, что новый конкурс объявлен «в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами».

Отмечается, что кандидаты должны предоставить заявление на участие в конкурсе, резюме, мотивационное письмо, а также конкурсные предложения, состоящие из плана стратегического развития и реформирования банка, мер по улучшению его показателей.

Согласно сообщению, претенденты, которые будут отобраны и допущены ко второму этапу конкурса, должны дополнительно до 10 апреля предоставить заверенные копии паспорта, трудовой книжки, документов о высшем образовании, информацию по кредитной истории, а также справки из налоговой, об отсутствии судимости и об отсутствии фактов нарушения банковского законодательства за время работы в банковских учреждениях.

Второй этап конкурса продлится по 22 июня, финалисты пройдут собеседования с набсоветом банка.

Отмечается, что кандидат на должность главы правления Ощадбанка должен иметь полное высшее и дополнительное образование в профильной сфере, свободно владеть деловым украинским, русским или английским языками, а также иметь стаж работы в банковском секторе не менее 10 лет, в том числе на руководящих должностях — более пяти лет.

Кроме того, ожидается, что претендент на соответствующую должность будет иметь опыт стратегического и инвестиционного планирования, опыт работы по трансформации и оптимизации большой сети отделений и опыт в разработке и управлении сложными проектами в сфере организационных изменений (таких как трансформация бизнес-модели, организационная перестройка и т.д.).

Как сообщалось, Ощадбанк объявил о первом конкурсе на должность председателя правления финучреждения 5 марта.

Национальный банк (НБУ) 16 августа 2019 года заявил об обеспокоенности в связи с процедурой, по которой новоизбранный набсовет Ощадбанка продлил контракт с председателем правления Андреем Пышным без проведения конкурса.

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Кроме того, НБУ по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов набсовета банка: Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Алексея Резникова, Дмитрия Власова и Даниэля Билака.

В свою очередь, Аджунер, Власов и Резников подали иски к НБУ об отмене соответствующего решения, которые удовлетворил Окружной админсуд Киева в феврале 2020 года. Нацбанк заявлял, что подаст апелляционные жалобы на эти решения суда.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Ощадбанк
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