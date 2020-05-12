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Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят и после 22 мая
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Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят и после 22 мая

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У Зеленского считают, что существующие показатели позволяют говорить о смягчении карантина

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У Зеленского считают, что существующие показатели позволяют говорить о смягчении карантина

В Офисе президента Украины состоялось традиционное селекторное совещание под председательством главы государства Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, в ходе которого президент отметил, что нынешние показатели заболеваемости позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в стране.

«Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса», — цитирует Зеленского пресс-служба президента во вторник.

В ходе совещания Министерство здравоохранения сообщило, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Европа придерживается карантина, хотя и с послаблениями.

«На совещании обсудили меры, которые принимают другие страны для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине», — добавили в Офисе.

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Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

По состоянию на 12 мая в Украине зафиксировано 16,023 тыс. лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

карантин, Владимир Зеленский
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