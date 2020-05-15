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Сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам I квартала вышло в ноль

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Сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам I квартала вышло в ноль

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2020 году сократилось до $9,4 млн с $437,9 млн за аналогичный квартал прошлого года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, за первые три месяца этого года экспорт товаров и услуг сократился на 0,3% — до $14,68 млрд, тогда как импорт — на 3,1%, до $14,69 млрд.

В то же время со странами ЕС дефицит внешней торговли в первом квартале вырос на 67,1% — до $944,2 млн из-за падения экспорта сразу на 6,4% — до $5,57 млрд при сохранении импорта на уровне $6,52 млрд.

В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-марте этого года упал на 8,6% — до $4,79 млрд, тогда как импорт даже немного вырос — на 0,3%, до $5,82 млрд.

Немного улучшил ситуацию возросший на 375% — до $334 млн профицит в торговле услугами: экспорт их подскочил на 7,8% — до 41,04 млрд, тогда как импорт сократился на 2,4% — до $0,7 млрд.

В целом в торговле товарами в первом квартале году этого года дефицит снизился на 29,6% — до $1,06 млрд за счет того, что импорт упал на 3,4% — до $13,31 млрд, тогда как экспорт — всего на 0,2%, до $12,25 млрд.

В торговле услугами традиционный профицит немного сократился — на 2,9%, до 41,45 млрд. Причиной тому стал более быстрое сокращение экспорта услуг — на 1,8%, до $2,82 млрд по сравнению с импортом — на 0,7%, до $1,38 млрд.

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Как сообщалось, в 2019 дефицит внешней торговли Украины сократился на 41,5% — до $3,63 млрд, причиной чему стало уплата «Газпромом» в конце года $2,9 млрд «Нафтогазу» в счет решения Стокгольмского арбитража.

За минувший год экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% — до $63,68 млрд, тогда как импорт — только на 6%, до $67,31 млрд. В то же время в торговле товарами импорт рос опережающими темпами — на 6,3%, до $60,78 млрд, тогда как экспорт — на 5,8%, до $50,06 млрд.

торговый баланс, сальдо
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