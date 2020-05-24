В Швеции запустили первую сеть мобильной связи 5G

Телекоммуникационная компания Tele2 запустила в воскресенье первую в Швеции коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Об этом сообщается в пресс-релизе концерна.
«Сегодня большой день, когда мы в Tele2 можем представить первые мачты 5G в Швеции — в Стокгольме, Гетеборге и Мальмё. Я чрезвычайно горжусь тем, что мы открываем врата в то, что станет первой в Швеции настоящей и самой всеобъемлющей сетью 5G», — отметил в сообщении глава компании Андерс Нильссон.
Новая технология обеспечивает скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Между тем большинство находящихся сегодня в обращении телефонов не обладают возможностью воспользоваться всеми преимуществами нового поколения мобильной связи. Подключение к 5G автоматически получат только те клиенты Tele2, кто пользуются безлимитным интернетом.
Tele2 на один день обогнала своих конкурентов — крупных поставщиков сотовых услуг Telia и Ericsson, сети которых будут введены в строй в понедельник. На 24 июня назначена премьера 5G от Telia в Гётеборге и Мальмё.
Между тем профессор радиотехники Королевского технологического университета Енс Сандер в интервью агентству ТТ отметил, что обычный пользователь мобильной связи вряд ли заметит сколь-либо существенную разницу при переходе на 5G. Основное значение новое поколение имеет для промышленности — подключенных к общей сети устройств, беспилотных автомобилей и многого другого, что потребует более мощных сетей или того, что называют интернетом вещей.
По мнению профессора, значительную пользу технология 5G принесет жителям перенаселенных регионов Азии, где мощность существующих сетей недостаточна для качественной связи. В Швеции же потолок пока не достигнут, и возможностей 4G еще на какое-то время будет хватать.
Профессор Сандер также подчеркивает, что 5G не сможет улучшить качество покрытия мобильной связи там, где сигнал не обладает достаточной силой.
Мобильная связь пятого поколения обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме реального времени транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).
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