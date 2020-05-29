В Южной Корее одобрили препарат против Эболы для лечения больных коронавирусом

Власти Республики Корея одобрили использование препарата Remdesivir («Ремдесивир»), разработанного против лихорадки Эбола, для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при американском министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило «Ремдесивир» для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией. Лечить с его помощью зараженных коронавирусом разрешили также власти Японии.

«Ремдесивир» был первоначально создан для лечения лихорадки Эбола биофармацевтической компанией Gilead Sciences, однако показал положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции.