В США одобрили первый препарат против COVID-19

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) разрешило применят антивирусный препарат ремдесивир (торговое название — Veklury) для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В заявлении FDA отмечается, что Veklury — это первое средство от COVID-19, получившее одобрение ведомства. В мае регулятор уже разрешил применять ремдесивир в экстренных случаях. Сейчас управление подчеркнуло, что разрешение распространяется не на всех пациентов, а на тех, кому требуется госпитализация.
На сайте компании — производителя Gilead Sciences уточняется, что препарат могут применять взрослые и дети старше 12 лет и весом не менее 40 кг, и только в условиях стационара. Производитель также указывает дозировку, противопоказания и возможные побочные эффекты.
В начале июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ремдесивир единственным противовирусным препаратом, который в ходе тестирования показал обнадеживающие результаты против COVID-19. В организации сообщили, что пациенты, которые принимали его, поправлялись быстрее. Однако в октябре клинические испытания ВОЗ показали, что лечение ремдесивиром не оказывает существенного влияния на смертность пациентов. По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, ремдесивир практически не влияет и на время нахождения пациента в больнице, а больным с тяжелой формой COVID-19 может помочь дексаметазон.
Ремдесивиром лечили в том числе президента США Дональда Трампа, которого в начале октября госпитализировали с COVID-19 в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида. Помимо этого главе государства назначили дексаметазон и сделали ему инъекцию коктейля из антител. После выписки президент пообещал бесплатно предоставить гражданам США такое же лечение от COVID-19, какое он получал сам. В конце июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты скупили 90% мирового запаса лекарства, и назвал его действие «великолепным».
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