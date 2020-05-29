Минздрав посоветовал лицам старше 60 не выходить на работу

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует лицам старше 60 лет выходить на работу, за исключением работников критической инфраструктуры и органов власти, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.
«В постановлении правительства № 391 четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска — старше 60 лет. Там есть и исключения, которые касаются в первую очередь людей, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры. Все эти люди могут работать и не находиться в самоизоляции, однако обязательным является соблюдении правил, установленных в стране, в частности масочный режим, использование антисептиков, социальная дистанция и пр. Все остальные люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться на самоизоляции», — сказал он.
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