Зеленский возобновляет поездки по регионам

Владимир Зеленский посетит 3 июня Хмельницкую область, где президент не был в 2019, с рабочим визитом, в ходе которого проведет совещания по туризму.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе Президента.

Также глава государства проинспектирует дороги в рамках проекта «Большое строительство».

Более детальная программа визита ещё уточняется.

Последняя большая региональная поездка Зеленского состоялась 5 марта в Полтавскую область, где он встретил граждан, эвакуированных из Китая, после завершения их обсервации, проинспектировал ход выполнения программы «Большое строительство», провел совещание с представителями местного бизнеса, а также с послами стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония).

В апреле, в ходе карантина, Зеленский посещал Донецкую, Запорожскую, Закарпатскую и Киевскую области: для инспекции военного палаточного городка для инфекционных больных коронавирусом, осмотра оперативной обстановки с разведением сил и средств, наблюдения за учениями десантно-штурмовой бригады, почтения памяти погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

8 мая по случаю Дня памяти и примирения Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне в населенном пункте Луганской области, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли, а 9 мая по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне — в Закарпатской области, где завершилось изгнание нацистских захватчиков.

Эти мероприятия были либо непубличными, либо с минимальным присутствием прессы.

Визит Зеленского в Хмельницкую область будет публичным, предусматривает различные локации и присутствием СМИ.