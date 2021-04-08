В Хмельницкой области отменили электрички, хотя в двух других «красных» регионах они работают

Из-за «красной зоны» в Хмельницкой области отменили курсирование электричек. Это означает, что они не будут брать и высаживать пассажиров на станциях в этой области.
Об этом говорится в сообщении на сайте «Укрзализныци».
«При этом подвижной состав отмененных пригородных рейсов в Хмельницкой области будет задействован на других маршрутах с целью разгрузки направлений — это позволит пассажирам путешествовать комфортно и с более безопасной рассадкой», — говорится в сообщении.
Отметим, что в «красных зонах» Львовской и Запорожской областей электрички в настоящее время курсируют без изменений.
С завтрашнего дня в Хмельницкой области будет действовать жесткий карантин. В частности, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016