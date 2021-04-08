В Хмельницкой области отменили электрички, хотя в двух других «красных» регионах они работают

Из-за «красной зоны» в Хмельницкой области отменили курсирование электричек. Это означает, что они не будут брать и высаживать пассажиров на станциях в этой области.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Укрзализныци».

«При этом подвижной состав отмененных пригородных рейсов в Хмельницкой области будет задействован на других маршрутах с целью разгрузки направлений — это позволит пассажирам путешествовать комфортно и с более безопасной рассадкой», — говорится в сообщении.

Отметим, что в «красных зонах» Львовской и Запорожской областей электрички в настоящее время курсируют без изменений.

С завтрашнего дня в Хмельницкой области будет действовать жесткий карантин. В частности, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее.