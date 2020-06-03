Премьер внес в Раду представления на новых министров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представления на назначение новых министров. Соответствующие документы уже опубликовали на сайте парламента.

Так, Шмыгаль предлагает назначить:

Ольгу Стефанишину — вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Александра Ткаченко — министром культуры и информационной политики;

Романа Абрамовского — министром окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Также в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

По данным СМИ, на должность министра образования и науки могут предложить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.