«Жень, послушай меня»: Зеленский позвонил главе «Укрэксимбанка» из Хмельницкого

После того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в «Укрэксимбанка», президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

Это произошло на рабочей встрече президента с бизнесом в Хмельницком, сообщает Экономическая правда.

Предприниматели жаловались президенту на то, что в течение месяца пытались реструктуризировать кредит, общаясь с членам правления банка.

После первого телефонного разговора членов делегации президента с Мецгером, тот заявил, что вопрос решит управляющая филиалом в Хмельницке Татьяна Лундышева, однако этот ответ не устроил бизнесменом.

После этого Зеленский лично позвонил Мецгеру.

«Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит это происходит у вас по всей стране. Это глобально решаете вы», — заявил Зеленский.

«... У вас нет решения в банковской системе, о том, что вы людям даете отсрочки, например, на год. Когда вы это сделаете и прокоммунициируете с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса», — резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что власть пытается «дожать» банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты.