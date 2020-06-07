В России за сутки выявили почти 9000 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 2%, как и днем ранее. Симптомов нет у 3458 (38,5%) новых заразившихся. Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение более 235 тыс. человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 134, до 5 859. Прирост оказался минимальным с 25 мая, когда были зарегистрированы 92 смерти. Условный уровень смертности в РФ остался на уровне 1,25%.