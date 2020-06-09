Регистрация новых физлиц-предпринимателей превысила докарантинные показатели

Украинский бизнес начинает выходить из карантина — количество новозарегистрированных ФЛП превысило докарантинные показатели.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что за последнюю неделю было зарегистрировано 7 269 предпринимателей.

В то же время зарегистрировали 1 119 компаний — это почти на 100 компаний больше, чем за неделю до карантина.

«С апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 40%. Сейчас на Work.ua 39 500 активных вакансий. До карантина было 54 тысячи вакансий», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Украине сейчас работает 77% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина. А обороты общественного питания восстанавливаются не так быстро: сейчас они вернулись только к показателю в 65%.