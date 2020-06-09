Войти
Зеленский напомнил о необходимости носить маски
официально
Зеленский напомнил о необходимости носить маски
Лукашенко считает правильными белорусские меры по борьбе с коронавирусом
соседи
Лукашенко считает правильными белорусские меры по борьбе с коронавирусом

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

статистика
RSS

Регистрация новых физлиц-предпринимателей превысила докарантинные показатели

675
Регистрация новых физлиц-предпринимателей превысила докарантинные показатели

Украинский бизнес начинает выходить из карантина — количество новозарегистрированных ФЛП превысило докарантинные показатели.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что за последнюю неделю было зарегистрировано 7 269 предпринимателей.

В то же время зарегистрировали 1 119 компаний — это почти на 100 компаний больше, чем за неделю до карантина.

«С апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 40%. Сейчас на Work.ua 39 500 активных вакансий. До карантина было 54 тысячи вакансий», — говорится в сообщении.

Читайте также: Как сливают дело о мошенничестве в банке «Финансы и кредит»

Также сообщается, что в Украине сейчас работает 77% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина. А обороты общественного питания восстанавливаются не так быстро: сейчас они вернулись только к показателю в 65%.

ФОП, ФЛП, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 9 июня 2020
Понедельник, 8 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016