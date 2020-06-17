Трамп обещает до конца года вакцину и лекарство от коронавируса

США до конца года будут располагать вакциной и эффективным лекарством от коронавируса COVID-19, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

«До конца года у нас будут эффективная вакцина, лекарство и терапия», — сказал он в ходе выступления в Белом доме.

«Это будет фантастическим днем», — добавил президент, страна которого больше остальных пострадала от коронавируса.