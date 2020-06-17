Лищина Сергей Богданович: Нужно перестать отапливать космос и заняться, наконец, энергоэффективностью своего дома

Сергей Богданович Лищина, соучредитель ООО «ОБИО», ТМ «ИЗОВАТ», которое производит утеплители на основе базальтового и стекловолокна, считает, что вопросы разумного расходования энергии сегодня имеют большое значение, а потому «нужно перестать отапливать космос и заняться, наконец, энергоэффективностью своего дома». Об этом он заявил в своем интервью.
ООО «ОБИО» открыло новую линию по производству минеральной ваты на основе стекловолокна, поэтому за счет меньшей себестоимости конечного продукта вопросы термомодернизации своих домов смогут реализовать менее обеспеченные слои населения.
Минеральная вата на основе базальтового волокна и минеральная вата на основе стекловолокна (стекловата) сегодня являются самыми популярными утеплителями ограждающих конструкций зданий и сооружений.
«На сегодняшний день мы с уверенностью можем утверждать, что рынок экологических утеплителей есть, и большую часть рынка составляют материалы отечественного производства. Учитывая, что природные ресурсы ограничены, а стоимость энергоресурсов в будущем будет только возрастать, то можно легко прогнозировать увеличение спроса на энергоэффективные теплоизоляционные материалы, что и подтверждает анализ рынка теплоизоляционных материалов за последние 7 лет», — сказал Лищина.
По его словам, сегодня промышленные технологии не позволяют реализовать производство продукции на 100% «экологически чистым», но к этому нужно стремиться.
«Отрадно, что и наши граждане стали понимать, что дом должен быть не только крепким, но и энергоэффективным, хорошо, что появились инструменты, я имею ввиду так называемые „теплые кредиты“, которые позволяют хотя бы частично компенсировать потребителю затраты на теплоизоляцию жилья. Ведь основное предназначение выпускаемой нами продукции — как раз и есть сохранение энергии», — сказал руководитель ООО «ОБИО».
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