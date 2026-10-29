Лубінець: Окупанти свідомо піддають тортурам утримуваних у полоні українських журналістів

Російські окупанти свідомо піддають тортурам утримуваних у полоні українських журналістів та створюють для них нелюдські умови.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії ВР щодо розслідування злочинів Росії проти медіа, передає кореспондент Укріформу.

"Всі ми розуміємо, що росіяни не дарма не відпускають журналістів, бо для них це не просто свідки їхніх злочинів, це люди, які можуть це професійно описати, показати, задокументувати. Багато хто з журналістів, за нашою інформацією, знаходиться під тортурами, у нелюдських умовах. І нехай це буде моє припущення, але робиться все, щоб максимально погіршити здоров'я, якщо не довести до чогось навіть гіршого", — наголосив омбудсман.

Лубінець додав, що такі умови застосовуються Росією до всіх полонених представників ЗМІ, а виявляти такі факти вдається завдяки опитуванням вже звільнених з неволі.

Омбудсман зауважив, що медійники є однією з найскладніших категорій для повернення.

Водночас уповноважений висловив сподівання, що напрацьований кейс із локальним перемир'ям в Олешках створить додатковий механізм для звільнення цивільних із російських в'язниць.

"Поки у нас є напрацювання. Але подивимося, як на них відреагує російська сторона за сприяння американської", — сказав він.