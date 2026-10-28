Герус: Ми можемо виробляти електроенергії стільки, скільки нам потрібно

Україна здатна виробляти достатньо електроенергії для забезпечення своїх потреб, проте російські атаки на підстанції та лінії передач ускладнюють її доставку в окремі регіони.
Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
За його словами, в одних областях після обстрілів електроенергії може бути достатньо, водночас в інших виникає дефіцит. Найчастіше під масовані атаки РФ потрапляють Київ та Київська область.
«Ми можемо виробляти електроенергії стільки, скільки нам потрібно. Однак ворог атакує окремі підстанції, енерговузли й навіть опори ліній електропередач, тому вироблену електроенергію неможливо передати споживачам, потрібен час на відновлення пошкодженого. Саме тому в одній області електроенергії навіть забагато, але в іншій області є дефіцит», – сказав Герус.
Нардеп додав, що енергетики відновлюють пошкодження за першої можливості. Для ремонту Україна також отримує обладнання від міжнародних партнерів. Частину такого обладнання зберігають у резерві, щоб оперативно використовувати його за потреби.
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