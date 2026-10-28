Станом на зараз не планується встановлювати жодних дат завершення переговорів про вступ України та Молдови до ЄС, - ЗМІ

Європейська комісія наразі не планує визначати орієнтовні дати завершення переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу в межах відповідних дорожніх карт.

У документах не передбачають конкретних термінів, до яких обидві країни мають завершити переговорний процес. Водночас остаточний підхід до формування цих документів ще може змінитися. Як пише Gazeta.ua, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела в ЄС.

"Станом на зараз для України та Молдови не планується встановлювати жодних дат можливого завершення переговорів про вступ до ЄС", - повідомило одне зі співрозмовників видання.

Інше джерело зазначило, що протягом тижня перед оприлюдненням пакета розширення Євросоюзу підходи до підготовки дорожніх карт можуть переглянути. Тому нинішні напрацювання ще не є остаточними.