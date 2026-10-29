Зеленський вважає, що росіяни найбільше зацікавлені в зустрічі з Китаєм та Росією, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський побоюється спроби нового розподілу сфер впливу внаслідок майбутньої зустрічі США, Китаю та Росії, подібно тому, як сталось внаслідок Ялтинської конференції 1945 року. Про це повідомляє Rapporteur, передає УНН.
Під час спілкування з журналістами він наголосив, що не хотів би повторення сценарію, який він назвав "Ялтою - 2, 3, 4". За його словами, світ сьогодні відрізняється від того, яким він був під час Другої світової війни.
"Сьогодні ми маємо інший світ, фрагментарний світ дуже сильно відрізняється від світу Другої світової війни як до, так і після. Зовсім інший технологічний світ. Тому, я думаю, неможливо просто зробити такий перерозподіл між трьома (США, Росією і Китаєм - ред). Хоча Росія дуже цього хоче", - зазначив Зеленський.
Він додав, що росіяни найбільше зацікавлені в цій зустрічі, оскільки вважають її перевагою для себе. Водночас Китай, за його словами, найменш в цьому зацікавлений.
"Я просто не бачу вигоди для Китаю і точно бачу вигідність цього формату для Росії", - сказав Зеленський.
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