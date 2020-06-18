Трамп планировал «покончить» с биткоином

Президент США Дональд Трамп собирался «покончить» с биткоином и другими криптовалютами и пресечь торговлю ими. С соответствующим поручением глава государства обратился к министру финансов США Стивену Мнучину в мае 2018 года. Об этом говорится в книге бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», передает Washington Examiner.

«Не будь торговым посредником. Покончи с биткоином», — сказал Трамп Мнучину, согласно Болтону.

Трамп не раз выражал свое негативное отношение к цифровым активам. Например, в июле прошлого года президент США заявил, что криптовалюты не являются денежной единицей, они крайне волатильны, а их стоимость «взята с потолка». Также он раскритиковал проект платежной системы Facebook Libra, назвав его ненадежным.

В феврале Мнучин сказал, что биткоин не должен применяться, как счет в швейцарском банке. Министр финансов США анонсировал новые законодательные требования к рынку криптовалют и отметил, что инструменты регулирования не должны препятствовать развитию технологии, но исключать возможность использования ее в незаконных целях нельзя.