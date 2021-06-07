Трамп назвал биткоин мошенничеством

Миллиардер и бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал биткоин в интервью Fox Business. Бизнесмен назвал главную криптовалюту мошенничеством и призвал власти США «очень жестко» регулировать обращение цифровых монет на территории страны. Трамп объяснил свою неприязнь к биткоину тем, что криптовалюта конкурирует с американским долларом, который должен стать, по его мнению, «валютой мира».

«Биткоин... Это похоже на мошенничество. Мне это не нравится, потому что это другая валюта, конкурирующая с долларом», — пояснил Трамп.

В 2020 году стало известно, что Трамп, будучи президентом США, планировал «покончить» с биткоином и другими криптовалютами и пресечь торговлю ими. С соответствующим поручением глава государства обращался к министру финансов США Стивену Мнучину в мае 2018 года.