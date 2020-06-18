Рада не разрешила Святославу Вакарчуку сложить мандат депутата

В то же время парламент проголосовал за сложение полномочий народного депутата из фракции «Батькивщина».
Верховная Рада не проголосовала за досрочное сложение депутатского мандата Святославом Вакарчуком из фракции «Голос». Такое решение поддержали 175 народных депутатов, при 226 необходимых.
За проголосовали 97 «слуг народа», 24 депутата от «Евросолидарности» и 14 от «Батькивщины». Таким образом, Вакарчук остается работать в Раде.
Однако, Рада одобрила досрочное сложение депутатского мандата Ольгой Бельковой. За такое решение проголосовали 343 народных депутата.
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