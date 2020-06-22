Украинцев не будут пускать в Молдову до июля

В то время, как Румыния не планирует пересматривать запрет на въезд украинцев до 17 июля, запрет на въезд в Молдову для украинцев действует до июля. Об этом Українським Новинам сообщило посольство Украины в Молдове.
«На всей территории Республики Молдова действует чрезвычайное положение в сфере общественного здоровья. Установлен запрет до 30 июня на въезд в Республику Молдова иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в ответе на запрос агентства.
Запрет не касается членов семей граждан Молдовы; лиц с долгосрочной визой или видом на жительство; поездок по состоянию здоровья и по гуманитарным причинам; дипломатов и визитов со служебной целью; трансграничных сотрудников; водителей и персонала транспорта по перевозке груза, самолетов и судов; транзита к государству постоянного проживания.
Те, кому въезд разрешен, по прибытию должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.
«Лица, которые пересекают государственную границу в направлении въезда в Республику Молдова, в обязательном порядке заполняют эпидемиологическую карту, а также подписывают декларацию о персональной ответственности по соблюдению режима самоизоляции в течение 14 дней в установленных местах», — сказано в ответе.
При отсутствии симптомов COVID-19 это требование не распространяется на учеников и студентов, зачисленных в заграничные учебные заведения, которым необходимо сдать выпускные экзамены в Молдове; лиц, совершающих поездку в служебных целях; водителей грузовых авто и персонал экипажей; трансграничных сотрудников и дипломатов.
Данные правила действуют до конца июня, однако информацией о том, будут ли они отменены или же продолжены в июле, посольство не располагает.
Напомним, что из соседних с Украиной стран Беларусь разрешает въезд украинцев на свою территорию в 5 пунктах пропуска, но обязывает пройти двухнедельную самоизоляцию.
Также Венгрия начала возобновлять оформление рабочих виз для украинцев с 15 июня.
Венгрия разрешает въезд исключительно украинцам, которые являются родителями или супругами граждан Венгрии, либо транзитом, в то же время с 15 июня она начала возобновлять оформление рабочих виз для украинцев.
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