Войти
Дом, в котором взорвался газ, собираются демонтировать
резонанс
Дом, в котором взорвался газ, собираются демонтировать
Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от ВНО
официально
Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от ВНО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Украинцев не будут пускать в Молдову до июля

295
Украинцев не будут пускать в Молдову до июля

В то время, как Румыния не планирует пересматривать запрет на въезд украинцев до 17 июля, запрет на въезд в Молдову для украинцев действует до июля. Об этом Українським Новинам сообщило посольство Украины в Молдове.

«На всей территории Республики Молдова действует чрезвычайное положение в сфере общественного здоровья. Установлен запрет до 30 июня на въезд в Республику Молдова иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в ответе на запрос агентства.

Запрет не касается членов семей граждан Молдовы; лиц с долгосрочной визой или видом на жительство; поездок по состоянию здоровья и по гуманитарным причинам; дипломатов и визитов со служебной целью; трансграничных сотрудников; водителей и персонала транспорта по перевозке груза, самолетов и судов; транзита к государству постоянного проживания.

Те, кому въезд разрешен, по прибытию должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

«Лица, которые пересекают государственную границу в направлении въезда в Республику Молдова, в обязательном порядке заполняют эпидемиологическую карту, а также подписывают декларацию о персональной ответственности по соблюдению режима самоизоляции в течение 14 дней в установленных местах», — сказано в ответе.

При отсутствии симптомов COVID-19 это требование не распространяется на учеников и студентов, зачисленных в заграничные учебные заведения, которым необходимо сдать выпускные экзамены в Молдове; лиц, совершающих поездку в служебных целях; водителей грузовых авто и персонал экипажей; трансграничных сотрудников и дипломатов.

Данные правила действуют до конца июня, однако информацией о том, будут ли они отменены или же продолжены в июле, посольство не располагает.

Напомним, что из соседних с Украиной стран Беларусь разрешает въезд украинцев на свою территорию в 5 пунктах пропуска, но обязывает пройти двухнедельную самоизоляцию.

Читайте также: Ляшко объяснил, с чем связан всплеск коронавируса во Львовской области

Также Венгрия начала возобновлять оформление рабочих виз для украинцев с 15 июня.

Венгрия разрешает въезд исключительно украинцам, которые являются родителями или супругами граждан Венгрии, либо транзитом, в то же время с 15 июня она начала возобновлять оформление рабочих виз для украинцев.

Молдова, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 22 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016